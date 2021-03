João Mendoza, participante do programa 'All Together Now', esteve esta quarta-feira à conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI.

Recordando um dos pontos altos da sua carreira, o cantor recuou ao dia em que foi recebido pelo Papa Francisco.

"Ficámos em choque. Aquele aperto de mão foi um choque elétrico", conta, explicando que não cantou para o Papa mas teve oportunidade de lhe entregar um CD com a música 'Ave Maria' gravada.

"Nem tive tempo para chorar. Chorei por dentro", continua, sem esconder a emoção que sente ainda hoje ao falar sobre este momento especial.

João Mendoza, recorde-se, está na semifinal de 'All Together Now'. O concorrente foi o único participante até agora a conquistar os 100 jurados do programa.

Reveja aqui as declarações do cantor.

