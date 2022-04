João Cajuda celebrou uma data muito especial este domingo, 17 de abril. A mãe do blogger completou mais um ano de vida.

No Instagram, João Cajuda decidiu surpreender os seguidores com uma rara fotografia em que aparece com a mãe. Uma publicação que serviu para assinalar publicamente o aniversário.

"Hoje a minha querida mãe celebrou mais um ano de vida, não está cada vez mais bonita? Parabéns mãe, que contes muitos mais! Eternamente agradecido", disse.

