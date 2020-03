João Baptista vive um momento particularmente difícil devido à morte do avô. Um período delicado no qual tem contado com o apoio da sua namorada.

E foi precisamente como forma de agradecer o apoio que tem recebido que este partilhou nas suas redes sociais uma nova fotografia onde se mostra ao lado da amada.

"Não tenho palavras para descrever a gratidão que tenho por te ter. Minha paixão, minha amiga, meu conforto, minha companheira... meu amor", pode ler-se na legenda da ousada imagem.

Ora veja:

