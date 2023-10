João Baião adotou há cerca de duas semanas uma cadelinha a que deu o nome Tina.

Desde então, na sua conta no Instagram, o apresentador do 'Casa Feliz' tem mostrado algumas imagens da sua nova 'cãopanheira', que têm encantado os seus seguidores.

No entanto, é possível que a família tenha voltado a crescer recentemente, uma vez que na manhã deste domingo o apresentador publicou algumas fotografias na mesma rede social com um novo cãozinho ao colo, ainda mais pequeno do que Tina.

"Bom dia. Mais um bebé", escreveu João Baião sem ter revelado o nome deste pequenino patudo.

