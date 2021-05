"Nos últimos dias tão pesados em que a vida teve que continuar com as suas rotinas normais como se o coração não estivesse despedaçado, vocês que estão aqui todos os dias foram muito importantes". Foi com estas palavras que João Baião começou a publicação que fez na sua página de Instagram este domingo, 16 de maio.

Depois de ter vivido momentos muito difíceis com a partida da colega e grande amiga Maria João Abreu, o apresentador fez questão de agradecer todo o carinho que tem recebido.

"O Amor e o carinho dos amigos, os que estão na minha vida sempre, foram mais uma vez imprescindíveis! Fazer o 'Casa Feliz' foi emocionalmente muito difícil mas mais uma vez a SIC, a equipa técnica, a produção e conteúdos da Coral Europa tornaram-se o colo que aqueceu o meu coração", acrescentou, falando do programa de sexta-feira, 14 de maio, um dia depois da morte de Maria João Abreu.

Entre o apoio que recebeu, o apresentador quis destacar o carinho da colega Diana Chaves, com quem divide o 'Casa Feliz'.

"Permitam-me que destaque esta menina linda, a Diana Chaves que estando lado a lado comigo foi uma companheira (como o é todos os dias) absolutamente fantástica. A Diana foi mãe, amiga, irmã. Sempre atenta e carinhosa, sempre disponível de coração aberto para me abraçar. Que Mulher fantástica a Diana. A Diana entrou já na lista de ouro dos Amigos que ficarão para vida", realçou.

"E agora, seguimos em frente com a alegria de mais um 'Domingão', a alegria de viver que a nossa Maria João tinha e que a tornará inesquecível nos nossos corações! Bom domingo", completou.

Leia Também: "Beijinho, João. Enquanto o meu coração bater, estás sempre comigo"

Leia Também: Marido de Maria João Abreu: "A todos abracei, tal como ela faria"