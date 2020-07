João Baião vai continuar a animar as manhãs da SIC. Segundo um comunicado publicado por Daniel Oliveira, diretor de programas da estação, o apresentador acaba de renovar contrato.

"A SIC e João Baião acordaram a renovação do contrato em vigor, dando sequência a uma relação longa e feliz que o apresentador e ator tem com a SIC", lê-se.

A notícia veio ainda acompanhada de largos elogios de Daniel Oliveira ao apresentador: "João Baião só há um e está na SIC. O público sabe com o que dele pode contar e nós também. Congratulo-me pelo seu sentido de responsabilidade e compromisso com o nosso projeto que nos permite um planeamento a longo prazo com a sua honestidade e competência sempre presentes".

João Baião é anfitrião do programa 'Olhó Baião', das manhãs de fim de semana, e recentemente abraçou um novo desafio, a co-apresentação de 'Casa Feliz', o formato que substituiu 'O Programa da Cristina', e que conta também com a condução de Diana Chaves.