João Baião recorreu à sua página de Instagram logo pela manhã desta sexta-feira, 13 de maio, para recordar a colega e amiga Maria João Abreu.

Hoje faz precisamente um ano que a atriz morreu, data que o apresentador e ator não deixou passar em branco.

Na rede social, João Baião publicou uma fotografia de Maria João Abreu e apenas acrescentou dois emojis em forma de coração na legenda.

Uma publicação que rapidamente chamou a atenção de muitos seguidores, entre eles figuras públicas, que também se manifestaram com carinho.

De recordar que Maria João Abreu morreu no dia 13 de maio de 2021, depois de ter estado no hospital desde 30 de abril, dia em que se sentiu mal nas gravações da novela 'A Serra', da SIC. A despedida da atriz decorreu no dia 15 de maio, na Igreja São João de Deus, na Praça de Londres, em Lisboa.

