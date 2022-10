O outono já chegou e com ele chegaram também os visuais com as cores próprias da época. Esta segunda-feira, dia 17 de outubro, João Baião e Cláudio Ramos decidiram apresentar os programas da manhã da SIC e TVI, respetivamente, com tons que encaixam na perfeição nesta estação do ano.

Baião escolheu uma camisa castanha mais alaranjada, que conjugou com uma t-shirt branca e umas calças pretas. Já Cláudio optou por um polo e umas calças castanhas, ainda que de diferentes tons.

Confira na galeria as fotografias e escolha qual dos dois conseguiu o melhor visual de outono.