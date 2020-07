Este domingo, dia em que foi anunciado que João Baião renovou contrato com a SIC, o apresentador recebeu o elogio público de Nuno Santos, diretor-geral da estação rival, a TVI.

"Quando uma vez a SIC descartou o João Baião, desafiei-o, na RTP, para integrar o Júri do 'Dança Comigo' que a Catarina Furtado e a Silvia Alberto apresentaram com brilho. Foi uma grande aventura, com a liderança do mercado. Um pouco mais tarde o João fez, com a Tânia Ribas de Oliveira, no 'Portugal no Coração', uma dupla com uma química rara. Tenho orgulho nessa escolha e, de ter dito a ambos, que iria correr bem. Correu muito bem", recordou.

E rematou: "O João é uma grande figura da nossa televisão e do nosso teatro popular. É, além do mais, uma boa pessoa. Podia ter vindo para a TVI em Fevereiro ou agora, por um justo valor de mercado, mas ficou onde está porque tem novos e inesperados desafios e, por certo, porque lhe pagam o que pediu durante longos anos. Boa sorte e até breve, grande João".

Estas palavras deixaram João Baião enternecido e o apresentador sublinhou a sua vontade em voltar a trabalhar com o diretor-geral da estação de Queluz. "Muito obrigado grande Nuno Santos! Tenho uma grande admiração por ti, estou-te muito grato pelas desafios que me fizeste e estou certo que vamos voltar a trabalhar juntos. Eu quero muito", afirmou na caixa de comentários.

Leia Também: João Baião renova contrato: "Relação longa e feliz com a SIC"