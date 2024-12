João Baião e Diana Chaves vestiram, literalmente, o espírito do Natal e arrancaram gargalhadas ao apresentar o programa desta segunda-feira, 16 de dezembro, da 'Casa Feliz' vestidos de... Mariah Carey.

Conhecida como 'Rainha do Natal', a artista internacional é já sinónimo desta quadra, tudo por causa do tema que interpreta, 'All I Want For Christmas Is You'.

"E assim se vive a magia do Natal", escreveu João Baião, seguido de emojis a chorar a rir e com corações, na legenda de uma publicação na sua conta de Instagram.

Nela, é possível ver os dois apresentadores com um vestido vermelho repleto de brilhantes, saltos altos dourados e, João Baião, com uma peruca.

© Instagram/João Baião

