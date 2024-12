João Baião começou a segunda-feira da melhor forma, com boa disposição.

O apresentador resolveu fazer, com os membros da equipa, uma espécie de luta chamada 'galhofa', uma tradição dos Caretos de Arcas.

João tinha aprendido estes truques no programa 'Domingão', do dia anterior, e quis treinar com a sua própria equipa.

O apresentador começou por deitar o primeiro colega ao chão e, de seguida, chamou outro, acabando por fazer o mesmo. Com este 'número' de luta, João arrancou gargalhadas de todos os presentes, levando Diana Chaves a dizer: "É melhor ir para intervalo antes que o João arrase toda a gente."

