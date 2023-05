João Baião foi novamente protagonista de um momento de muitas gargalhadas no 'Casa Feliz', da SIC.

Ao receberem no programa os 'Tutu — Chicos Mambo', que vão estar no teatro Tivoli de 19 a 21 de maio com um espetáculo que reúne ballet e música contemporânea, o apresentador decidiu disfarçar-se para se juntar ao grupo por breves instantes.

A dada altura, enquanto Diana Chaves estava a conversar com os artistas, João Baião entrou vestido a rigor e acabou por dançar com o grupo, tendo deixando a colega a rir às gargalhadas.

Este episódio foi destacado na página oficial da SIC no Instagram. Veja o vídeo abaixo:

