"Diário das 19 semanas", assim começou a publicação que Joana Teles fez no Instagram. A apresentadora voltou a 'atualizar' os seguidores sobre a gravidez, tendo falado sobre o peso e algumas outras curiosidades desta fase.

"O apetite foi-se mas vieram os desejos. Na mesma semana, fui por três vezes ao mesmo restaurante comer Yakisoba de legumes. Resultado: enjoei; [...] A balança já soma mais 10kg e está tudo certo. A experiência mostra-me que na amamentação tudo voltará ao normal. Conto também com as drenagens da Paula Lima que estão revelar-se numa ajuda preciosa; Reuni com uma baby planner para começar a ver os essenciais para receber o bebé (muita coisa mudou em sete anos e estava muito desatualizada) e aproveitei para trazer um essencial para mim nesta fase: uma almofada para apoiar bem esta barriguinha durante o sono", destacou.

Na mesma publicação, a apresentadora da RTP também partilhou que o restaurante que vai abrir na Praia da Aguda em Vila Nova de Gaia está "quase pronto". Veja a publicação na íntegra aqui.

Recorde-se que além do bebé que está para nascer, Joana Teles é mãe de Maria Inês e Afonso Maria, da união com Pedro Costa Lopes, e de mais um rapaz, fruto de uma anterior relação.

