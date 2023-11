Depois da notícia sobre o facto do processo de divórcio estar parado, Joana Sanz esclareceu tudo e revelou que não vai oficializar o fim da união com Dani Alves, pelo menos por agora.

Foi em janeiro que o jogador foi detido por alegado crime de abuso sexual, que terá ocorrido a 30 de dezembro de 2022 em Barcelona. O Ministério Público pede oito anos de prisão, mais dez de liberdade condicional e uma indemnização de 150 mil euros à vítima.

Pela primeira vez, Joana Sanz, mulher do jogador, sentou-se diante do pequeno ecrã, no '¡De sexta-feira!', para falar da situação que vive atualmente.

A mulher de Dani Alves recordou que descobriu o que aconteceu pela televisão, um momento difícil que chegou dois meses depois de ter perdido a mãe. "A primeira vez que ele me ligou, não me lembro bem do que disse. Estava chateada. Não sabia o que era verdade e o que era mentira", contou.

Foi no trabalho que arranjou forças para continuar com a sua vida e também com o apoio dos amigos. Joana e Dani "continuam casados, mas a certa altura falou-se em divórcio". "Não me o quis dar e não entrei nessas discussões. Não nos vamos divorciar neste momento", esclareceu, acrescentado que o "futuro o dirá".

Agora, diz, "o assunto está nas mãos da justiça e não vai alimentar o julgamento da imprensa".

