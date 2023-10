Joana Sanz decidiu avançar com o pedido de divórcio e pôr fim ao seu casamento com Dani Alves no passado mês de março, mas o processo está agora "parado".

A informação foi divulgada no programa de televisão espanhol 'Tarde AR', onde a jornalista Letícia Requejo fez notar ainda que o jogador brasileiro envia cartas para a ex-companheira de 15 em 15 dias, dado que ainda tem "a esperança de reatar o relacionamento".

Vale lembrar que modelo decidiu separar-se depois de Dani Alves ter sido acusado de violar uma mulher no dia 30 de dezembro de 2022, numa discoteca em Madrid.

O ex-defesa do Barcelona nega estas acusações e Joana Sanz, apesar de ter optado por se divorciar, já veio dizer que se recusa a deixar de apoiar o antigo companheiro.

