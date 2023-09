A relação entre Dani Alves e Joana Sanz permanece uma incógnita. Afinal continuam juntos? Vão continuar com o processo de divórcio?

Apesar de não ter o hábito de se alongar em conversa com a imprensa, a modelo abriu recentemente uma exceção e respondeu às perguntas dos jornalistas.

Em declarações à Europa Press, Joana confirmou que se mudou para a casa da família em Barcelona, mostrando que continua a apoiar o jogador.

Sobre visitar Dani Alves na prisão, a modelo garantiu que continua a fazê-lo, apesar de nunca mais ter sido vista a entrar no estabelecimento prisional. "Vocês também não foram, então não me digam que não me viram porque ninguém lá foi", afirmou.

Já no que respeita ao divórcio, a modelo adotou uma postura mais séria e garantiu: "Uma coisa não tem nada a ver com a outra, isso são coisas minhas", afirmou, deixando em aberto se se irá mesmo divorciar ou não, mas declarando que acredita na versão do ainda companheiro.

De recordar que Dani Alves foi preso por violação, acusação que o jogador nega.