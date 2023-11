Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10' desta terça-feira, 21 de novembro, a propósito do Dia Mundial da Televisão. O apresentador esteve a recordar o seu percurso pelo pequeno ecrã, confessando o seu lado social mais solitário.

"Eu também sou muito bicho do mato e foquei-me muito no trabalho e terei descorado a parte social", revelou o comunicador.

"Ainda não te dá vontade de recuperares?", questiona Cristina.

Após Goucha notar que ainda sai, Cristina afirmou: "Vais, porque almoças com o [Vasco] Palmeirim, almoças com a Joana [Marques]".

Partilhando o vídeo deste momento, a radialista da Renascença respondeu: "Também podes vir, Cristina!".



© Instagram - Joana Marques

