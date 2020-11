Esta quarta-feira celebra-se o Dia de São Martinho e a data não foi esquecida em casa de Joana Diniz, como a própria mostrou nas redes sociais.

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' deu a conhecer uma fotografia da filha Valentina, de um ano, na qual a menina aparece com uma peça especial que pertencia a Joana quando era bebé.

"Já estou pronta para ir brincar ao São Martinho na minha escolinha com os meus amigos, com o avental do rancho da minha mamã quando ela tinha seis meses", explicou na legenda.

Enternecida, Joana Diniz realçou ainda: "Tenho a mais fofinha vendedora de castanhas do universo".

