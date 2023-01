Joana Diniz resolveu recuar no tempo e partilhar com os seguidores do Instagram um incrível antes e depois da lipoescultura a que se submeteu há dois anos.

As imagens nunca tinham sido tornadas públicas, mas Joana decidiu revelá-las agora por querer recuperar a forma que alcançou após a cirurgia e que acabou por perder com o passar do tempo.

A cabeleireira está a fazer dieta, voltou aos treinos no ginásio e, confessa, está a passar 'mal'. "Quando digo 'mal' é porque estou com um mau humor que não se aguenta (levo miúdos, Flávio, vizinhança, clientes tudo a frente [...])", admitiu.

A ex-'Casa dos Segredos' odeia treinar, o que a leva a crer que a cirurgia estética é um caminho bastante mais fácil para atingir os seus objetivos.

"[...] Mas há alguma coisa melhor que uma lipoescultura? Malta, entramos lá inchadas, saímos de lá chapadas. Esse antes e esse depois tem duas semanas de recuperação. Depois foi naquela altura que me sentia o canhão da minha rua e foi quando me focava mais no ginásio, nessa altura até comprei uma elíptica (onde fazia 40 minutos de cardio), alimentação, mas já não me custava tanto porque o pior já tinha saído", disse.

"De há um ano para cá desleixei-me bastante, comia de tudo inclusive um saquinho de gomas dos ursinhos a noite que me sabia pela vida (nem posso pensar nisto senão da me vontade de comer). Agora estou aqui no sofrimento para que? Santa paciência", atirou, questionando o Doutor Ângelo Rebelo quando poderá marcar uma nova cirurgia.

"Isto é a parte em que o Dr. Ângelo me diz: 'és doida'", acrescentou, consciente de que não poderia recorrer novamente à estética nesta fase.

"Com todo o respeito aos Pt’s e as nutricionistas, mas um grande bem haja aos cirurgiões plásticos que nos fazem felizes em tão pouco tempo", completou.

