Joana Diniz tem sido um grande apoio para Sónia Jesus, que vive há largos meses longe do companheiro, Vítor Soares, uma vez que se encontra detido por estar alegadamente envolvido numa rede de tráfico de droga.

Esta sexta-feira foi um dia marcante na vida de Sónia e Vítor, uma vez que foi quando se ficou a saber do resultado do julgamento. Vitó, como é carinhosamente tratado, foi condenado a três anos de prisão efetiva, que poderá cumprir em prisão domiciliária.

Mesmo estando longe, Joana Diniz não deixou de estar ao lado da amiga neste dia importante e o gesto foi destacado por Sónia Jesus.

“[…] Fizeram 1040km para estar comigo num momento tão importante da minha vida. A Joana esteve ao meu lado de mãos dadas comigo, apertou-me com tanta força que nem verti uma lágrima. Que força que me deu, vocês não têm noção do quanto estou grata”, contou Sónia Jesus, referindo-se a Joana Diniz e ao companheiro da mesma.



© Instagram_soniiajesus

“Não foi só hoje, tem sido todos os dias. Estão a 300 km de distância de mim, mas sempre presentes com uma chamada porque amizade é isto. Não é estar, mas sim ser. Obrigada”, acrescentou numa outra publicação.



© Instagram_soniiajesus

Por sua vez, Joana Diniz disse: “Quarta-feira Algarve (reuniões), quinta-feira Bragança, estamos agora a ir para casa. No meio de tantos quilómetros de estrada, venho a refletir e a verdade é só uma. Cada um só pode dar o que tem, eu opto sempre por dar amor. Amor aos meus e estar ao lado deles em qualquer momento da vida deles. É o que tenho feito e é o que sempre farei”.

Por fim, deixou uma mensagem ao companheiro, Flávio Miguel: “A ti, já te disse em off mas deixo aqui claro que és incrível pois estás sempre ao meu lado e ao lados dos meus, isto define o que é um mero namoro de um casal (companheirismo). Amo-te muito”.

Leia Também: Sónia Jesus reage a condenação do marido 'Vitó'. "Confio na justiça"