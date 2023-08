Vítor Soares, marido de Sónia Jesus, foi hoje, 25 de agosto, condenado a uma pena de três anos de prisão domiciliária por tráfico de droga. À saída da audiência, a ex-concorrente do 'Big Brother' mostrou-se "satisfeita" com o desfecho do julgamento.

"Acredito que o mais depressa possível ele estará junto de nós, era o que nós queríamos", começou por dizer em declarações à TVI.

"Confio na justiça de Deus e dos homens. Estou satisfeita porque ele vai para a nossa beira o mais depressa possível, creio eu", acrescenta, notando que os filhos estão "desejosos" de ver o pai.

Sónia esclarece que o companheiro "ficou a cumprir uma pena de prisão domiciliária porque tem antecedentes".

