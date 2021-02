Joana Cruz tem partilhado com os seus seguidores do Instagram vários momentos da sua ainda recente luta contra o cancro. A animadora da RFM é um exemplo de força e coragem para as suas seguidoras.

Esta segunda-feira, dia 22, Joana falou sobre a experiência única que viveu no banho depois de ter rapado o cabelo devido aos tratamentos de quimioterapia.

"Aceitar os desafios da vida pode passar por senti-los como novas experiências que se usufruem da melhor forma. A água a cair diretamente na cabeça, já me tinham avisado: vai saber bem. E sabe", começa por explicar na legenda de uma foto captada durante o banho.

Por fim, Joana mostrou que o seu sentido de humor continua apurado: "E também não é nada mau poupar no tempo do banho, nos produtos para o cabelo e no aspirador atrás de fios caídos por todo o lado! Sim, sim... continuo forreta", brinca.

