De férias no Dubai, foi na cidade dos Emirados Árabes Unidos que Joana Cruz enfrentou um dos seus maiores medos.

A radialista visitou o Dubai Frame, uma construção conhecida como a maior moldura do mundo, e desafiou-se a estar a 150 metros de altura.

"Vertigens é insanamente um mal que me assiste. [...] Parecendo que não, são 150 metros de altura debaixo dos meus pés no The Frame, uma moldura dourada linda gigante do Dubai onde podemos passear sobre o vidro", explicou nas redes sociais.

