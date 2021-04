Tem sido com otimismo e um sorriso no rosto que Joana Cruz tem vindo a enfrentar a grande batalha da sua vida: um cancro da mama. Na sua conta de Instagram, a radialista da RFM tem vindo a partilhar com os seguidores pormenores desta luta, tendo revelado recentemente que irá regressar aos tratamentos de quimioterapia, algo que a deixa feliz.

"Regresso ao futuro! Depois de uma pausa nos tratamentos por não apresentar níveis suficientes nas análises para avançar, estou de volta às sessões de quimioterapia. Isto depois de tomar as famosas injeções que estimulam a medula para a produção de glóbulos brancos", informa.

"Já tinha saudades das sessões no hospital, confesso. Cada uma delas significa estar mais perto de estar boa e agradeço poder passar sempre bem disposta e sem sintomas chatos pelo processo", completa.

Desde logo, surgiram diversos comentários com palavras de apoio e força dirigidas à comunicadora.

