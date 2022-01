Joana Cruz, de 41 anos, resolveu começar a semana com uma mudança de visual. Não, a radialista não mexeu no cabelo mas a verdade é que esta mudança transforma e embeleza a sua 'moldura' do rosto.

Joana resolveu, anos depois de ter colocado os seus primeiros brincos, fazer novos furos nas orelhas.

"Com 12 anos furei as orelhas. 'Uns' anos depois... um passa a três. E não chorei", realça a radialista ao partilhar o resultado final com os seus seguidores do Instagram.

Veja o vídeo na galeria.

