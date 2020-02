"O melhor do mundo faz anos e eu conto a história nunca revelada, da época em que eu quis casar com o Cristiano Ronaldo": é desta forma que Joana Castro começa por relatar uma curiosa passagem na sua conta de Instagram.

Na altura com 17 anos, a atriz acompanhava de perto todos os treinos do Sporting, mas sempre com o propósito de chamar a atenção de CR7. "O meu sportinguismo era vibrante nessa altura, mas para dizer a verdade, eu só ali estava para conquistar o agora melhor do mundo", garante.

"'Joaninha estás cá hoje?' Joaninha isto, Joaninha aquilo, e eu tremia das pernas. Fomos ficando conhecidos, ele cumprimentava-me sempre. (...) um dia até me piscou o olho", recorda.

Posteriormente, lembra o momento em que conheceu a mãe do craque, Dolores Aveiro, assim como a irmã, Katia, altura em que também levou uma 'tampa' do atleta. "Dirijo-me até elas sem qualquer vergonha, digo boa noite, que me retribuem com ar incrédulo, do género 'quem é esta?', e aguardo confiante. Passados alguns minutos, (...) e com cara de poucos amigos, devido à derrota, aparece Cristiano Ronaldo. Tremem-me as pernas outra vez, ele faz sinal para que a família entre no carro e faz menção de arrancar. Fiquei sem reação, mas sou uma pessoa que não desiste", sublinha.

"Decidi bater ao de leve no vidro do carro. Cristiano leva a mão ao botão, o vidro desce devagar, e com o ar mais condescendente do mundo diz-me: 'Joaninha, agora não!' Volta a subir o vidro, e lá foi à sua vida. Nunca mais o vi. (...) Rio-me sempre com este final, que foi doloroso para a adolescente que eu era na altura. Devo ter chorado e tudo. O meu sonho por água a baixo. Hoje o melhor do mundo faz 35 anos", completa.

