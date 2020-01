Joana Amaral Dias adotou recentemente uma criança, o pequeno Dinis, de dois anos, e viajou com o menino e a restante família para Cuba, onde estiveram a desfrutar de uns dias de descanso.

"Estivemos agora de férias em Cuba, nas Caraíbas", começou por contar, referindo de seguida que esta "foi uma experiência assustadora".

"Porque fomos para Cuba e levei um papel do tribunal para comprovar que ele [Dinis] está à minha guarda, e acreditam que saí da Europa, entrei em Cuba, saí de Cuba, voltei a entrar na Europa sem nunca me pedirem esse papel. Dá que pensar. Fiquei assustadíssima", contou aos apresentadores Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes, no programa 'Você na TV', da TVI. Um episódio que já tinha partilhado nas redes sociais e que voltou agora a comentá-lo.

"Podias ter trazido uma criança à vontade", acrescentou Goucha ao ouvir a história da psicóloga.

"Quando o Vicente era pequeno, como sou separada do meu primeiro casamento, tinha que levar um papel a dizer que ele [ex-marido] autorizava. E acho que me pediram sempre esse papel, por isso desta vez para mim foi chocante", disse ainda Joana Amaral Dias.

Recorde-se que além do pequeno Dinis, a ex-deputada é ainda mãe de Luz e Vicente.

