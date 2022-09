Joana Albuquerque recebeu uma questão de um internauta, através da stories da sua página de Instagram, sobre Bruno Savate.

De recordar que a vencedora do 'Big Brother', da TVI, viveu um curto romance com Bruno Savate, que começou dentro da casa mais vigiada do país e terminou pouco depois.

"O que é o Bruno para ti?", perguntou o internauta. "Há males que vêm por bem", respondeu Joana Albuquerque.

© Instagram

