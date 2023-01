Joana Albuquerque lamentou os comentários que continuam a ser feitos por internautas, relativamente a uma cicatriz que tem no joelho esquerdo. A antiga vencedora do 'Big Brother - Duplo Impacto' lamentou tais apreciações, sobretudo em relação a uma marca que resultou de um episódio traumático - o ataque de um cão.

"Já estou farta de comentários assim. Prometi a mim mesma que isto nunca me iria afetar, mas em todas as fotografias que coloco existe um anormal qualquer que quer gozar com aquilo que me aconteceu", começa por referir na sua página de Instagram.

"Isto era o meu joelho há 9 meses. Não conseguia andar. Chorei todos os dias durante semanas por ficar com esta merd* para sempre. Disseram-me que por ser uma mordida de cão a infeção podia fazer com que perdesse a minha perna esquerda", lembra.

"Pensem duas vezes em vez de comentarem o que quer que seja sobre o corpo dos outros. É por isto que tenho a perna assim. Fui atacada por um pastor alemão à porta de casa, no Dia do Pai, em 2022. E eu achava mesmo que ia ficar feia para sempre, mas eu e a minha cicatriz somos umas gostosas", completa.

