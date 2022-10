Joana Albuquerque tem estado a vender algumas das suas roupas que já não usa na Vinted, uma comunidade online de moda em segunda mão. Esta segunda-feira, dia 10 de outubro, a ex-concorrente do 'Big Brother' recebeu uma proposta invulgar, que partilhou depois com os seguidores.

Um dos fãs da jovem quis comprar alguns dos seus soutiens, com Joana a recusar de imediato. No entanto, com o avançar da conversa, a criadora de conteúdos acabou por pedir 200 euros.

Joana partilhou a prova dessas mensagens no Instagram, ridicularizando a proposta que lhe foi feita.



© Instagram/Joana Albuquerque

Leia Também: Joana Albuquerque vai entrar no Big Brother? A resposta