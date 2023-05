Joana Albuquerque resolveu esta sexta-feira, 19 de maio, refrescar o visual, tal como revela a sua mais recente partilha na rede social Instagram.

A antiga concorrente do 'Big Brother' mudou a cor do cabelo, despedindo-se do loiro.

"Esta cor de cabelo", declarou ao mostrar o antes e depois da sua transformação.

Joana está agora mais morena, tendo apostado no cabelo castanho apenas com alguma 'iluminação' em tons mais claros.

Veja as imagens na galeria.

