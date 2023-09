Jimmy Fallon celebrou 49 anos esta terça-feira, dia 19 de setembro, e assinalou a data nas redes sociais, com uma partilha nostálgica.

O apresentador do 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' usou a sua conta no Instagram para publicar uma fotografia sua de quando era criança, também durante um aniversário, na qual aparece a soprar as velas do bolo.

"Desde que me lembro, os meus pais sempre me deram um bolo de gelado no meu aniversário. Rapaz de sorte. A manter bolos de gelado no mercado desde 1974. (Obrigado a todos pelas mensagens de aniversário.)", escreveu o apresentador, na legenda da fotografia.

