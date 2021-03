A primeira-dama, Jill Biden, abriu o coração para falar sobre um momento marcante.

Numa partilha com o Oprah Daily, que ficou disponível esta quinta-feira, a mulher de Joe Biden recordou o primeiro Dia de Ação de Graças após a morte do enteado.

Beau Biden, filho do Presidente dos EUA, morreu em 2015 após perder a batalha contra o cancro.

Ao chegar com o marido, Joe Biden, a Nantucket, Massachusetts, com os netos, Jill, de 69 anos, lembra-se de ter colocado "um sorriso com o qual não se identificava".

“No ano anterior, a nossa família não tinha cumprido a tradição anual do Dia Ação de Graças. Nantucket era apenas outro lugar para nos lembrarmos de tudo o que tínhamos perdido”, escreveu. "Sabia como era difícil voltar, mas naquele ano os netos pediram-nos. Eles queriam que nos mantivéssemos juntos e sentirem-se novamente 'normais'. Por isso é que eu o Joe aceitamos", acrescentou.

Enquanto observava os netos, incluindo os filhos de Beau, que rapidamente "voltaram à velha rotina", Joe Biden ficou impressionado com a forma como eles foram capazes de "encontrar de novo a alegria" juntos.

“Enquanto eu observava as crianças a rirem-se, pensei no primeiro ano em que fomos para lá. Éramos apenas eu, o Joe, os meninos, o Beau, o Robert Hunter a explorar Nantucket pela primeira vez”, recordou. "Foi onde aprendemos a ser uma família. Tínhamos formado e continuado as tradições aqui. E agora, os nossos netos estavam a fazer o mesmo. Seguimos em frente", pode ainda ler-se na partilha da primeira-dama.

Jill deixou ainda uma mensagem de força a todos os que passaram ou venham a passar por momentos menos bons como este, destacando que "apoiarmo-nos uns aos outros" é sempre uma grande arma. "E juntos somos muito mais resilientes do que imaginámos", completou.

Leia Também: Jill Biden dá nas vistas com suposto tributo a Meghan Markle