A propósito do Dia da Mulher, celebrado esta segunda-feira, Jill Biden, a primeira-dama dos Estados Unidos, discursou publicamente na cerimónia do Prémio Internacional às Mulheres de Coragem e a escolha do visual está a dar que falar.

A mulher de Joe Biden escolheu para a ocasião um vestido da assinatura de Oscar de la Renta que se destacava pelo estampado com limões. A peça logo despertou atenções por ser bastante semelhante à que Meghan Markle usou na sua primeira aparição em público após anunciar que estava grávida pela segunda vez.

O facto de Jill ter surgido com o vestido no dia seguinte a ter sido emitida a polémica entrevista de Meghan Markle e do príncipe Harry a Oprah Winfrey deixou no ar se esta seria uma homenagem subliminar da primeira-dama à duquesa.

Confira abaixo as semelhanças entre as duas peças.



© Getty Images / Reprodução YouTube

