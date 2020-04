Depois de terem decidido seguir caminhos separados no final de 2019, Jessie J e Channing Tatum reataram o namoro em janeiro deste ano. Porém, parece que foi sol de pouca dura. De acordo com o The Sun, a cantora e o ator estão novamente separados.

A mesma publicação adianta ainda que Channing Tatum até já voltou a usar uma aplicação de encontros semelhante ao Tinder, um espécie de Tinder dos famosos - o Raya.

"A separação foi amigável e eles ainda falam um com o outro. Estão a passar um tempo separados e estão abertos a conhecer novas pessoas", contou uma fonte próxima do agora ex-casal.

