Jessie J apresentou-se em palco esta quarta-feira, dia 24, para o espetáculo marcado no The Hotel Cafe, em Los Angeles, horas depois de ter revelado publicamente que tinha sofrido um aborto espontâneo.

A cantora falou sobre a perda aos fãs que assistiam ao espetáculo e não conseguir conter as lágrimas.

"Decidi ter um bebé sozinha e por milagre funcionou durante um tempo... e ontem foi uma merda", cita o site TMZ.

Jessie J descreve 2021 como "o ano mais difícil" pelo qual já teve de passar, mas mantém a certeza de que vai ficar bem.

Recorde o desabafo emotivo onde a artista conta ter recebido a notícia do aborto horas antes do espetáculo no qual estaria a planear anunciar a gravidez.