Jessica Simpson e a mãe Tina Simpson posaram juntas para desejar um bom ano aos seguidores da página de Instagram da Jessica Simpson Collection.

Numa publicação que fizeram na rede social, desejaram um ano novo "cheio de paz, sorrisos, amor e novas aventuras". No entanto, o grande destaque foi mesmo para a mãe e filha.

Ambas com um look adequado aos seus estilos pessoais, Jessica escolheu um conjunto preto e ousado. Já Tina optou vestiu uma blusa de malha vermelha, calças de ganga e botas.

As reações não tardaram a chegar, com alguns seguidores a ficarem de 'boca aberta' com a mãe de Jessica Simpson.

"É muito parecida com a sua mãe! Tanta beleza", comentou um internauta. "Vocês são lindas", escreveu outra. "Esta é a mãe dela?", reagiu outra seguidora. "A tua mãe está incrível", pode ainda ler-se entre as várias mensagens.

