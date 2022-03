Jessica Simpson preparou uma festa inspirada na boneca Barbie para a filha mais nova, Birdie Mae, que celebrou o terceiro aniversário no sábado, 19 de março.

De acordo com a revista People, a festa aconteceu em casa da celebridade e Jessica Simpson vestiu-se a rigor.

Com um vestido cor-de-rosa claro, sandálias de salto alto a condizer, um blazer rosa choque e óculos de sol que combinaram com o look, foi desta forma que a mamã surgiu no evento. Por sua vez, a menina usou um vestido em diferentes tons, em tule e com brilho.

"Não acredito que a nossa menina já tem três anos", escreveu a mamã numa das publicações que fez no Instagram e onde mostra imagens da festa.

De recordar que a pequena Birdie é fruto do casamento de Jessica Simpson com Eric Johnson. O casal tem ainda em comum mais duas crianças, Maxwell, de oito anos, e Ace, de oito.

Leia Também: Jessica Simpson recorda momento difícil durante terceira gravidez