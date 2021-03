No passado sábado, 20 de março, um dia depois do aniversário da filha mais nova, Jessica Simpson surpreendeu os fãs ao mostrar uma adorável fotografia do aniversário da menina.

A pequena Birdie Mae Johnson completou dois anos, data que a celebridade e o marido, Eric Johnson, não deixaram passar em branco.

"A nossa menina, Birdie, fez dois anos ontem [sexta-feira, 19 de março] e eu não posso deixar de partilhar este precioso momento", começou por escrever.

"Birdie, és linda, amorosa, atrevida, espírito livre, observadora, honesta, maluca por sapatos, determinada, curiosa, doce, tagarela, atenciosa, generosa, inteligente, criativa, adorável e muito mais independente do que a tua mãe", destacou a mãe 'babada'.

Numa outra partilha, Jessica Simpson revelou ainda que as celebrações deste dia especial começaram assim que a menina acordou. "Não acredito que o meu bebé já fez dois anos", acrescentou.

Recorde-se que o casal tem ainda em comum o pequeno Ace Knute, de sete anos, e a pequena Maxwell Drew, de oito.

