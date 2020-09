"Tenho eczema desde que era criança", contou Jessica Simpson em declarações à revista People, admitindo assim o problema de pele que a afeta há vários anos.

A cantora, de 40 anos, sofreu com este problema em várias fases da sua vida, sendo que foi no ensino secundário quando sentiu maiores inseguranças, medos e vergonha.

Jessica conta que inventava desculpas sempre que alguém a abraçava e via as manchas ou simplesmente vestia o casaco para as tapar.

O problema dermatológico acabou por desaparecer com o passar dos anos, mas quando em 2019 nasceu a filha mais nova da celebridade, Birdie, o eczema voltou em força.

“O meu marido estava a tirar-me fotos e eu pensei: 'não podes mandar isto para ninguém. Eu não posso acreditar nos inchaços nos meus braços.' E chamei meu médico imediatamente", conta, explicando que encontrou um medicamento que a ajudou a atenuar o problema.

Agora, certa de que conseguiu aceitar o problema de pele que a vai acompanhar o resto da vida, Jessica quer ser um exemplo para outras mulheres como ela. "Sou aberta quanto às minhas inseguranças e falhas. E se posso ajudar a inspirar alguém a sentir-se melhor consigo, é para isso que estou aqui. Estou sempre pronta a empoderar as mulheres, empoderar as pessoas para se sentirem melhor consigo mesmas", terminou.

