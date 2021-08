Cada vez mais apaixonada, Jéssica Nogueira não resiste em mostrar ao mundo que vive uma fase de grande felicidade ao lado de Vittorio Lauro.

Ainda este domingo, a ex-concorrente do 'Big Brother' espalhou amor nas redes sociais com a publicação de duas fotografias em que o casal aparece a beijar-se.

O namoro foi assumido este verão, pouco tempo depois de Jéssica Nogueira ter colocado um ponto final no romance com Gonçalo Quinaz, que conheceu no reality show da TVI.

