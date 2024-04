Jéssica Galhofas e Francisco Vale estiveram no 'Dois às 10' esta quarta-feira, dia 24 de abril, e falaram da relação.

O casal conheceu-se no 'Big Brother 2023' e mantém o romance. Aliás, Jéssica mudou-se para o norte do país onde está a viver com Francisco.

"O facto de estarmos longe - ele no norte e eu aqui em Lisboa - seria complicado. Por isso, agarrei nas minhas coisas e fui para o norte sem pensar duas vezes", contou, confessando que não queria estar longe do companheiro.

"Nunca tive fora de casa, sempre vivi com os meus pais e ao início foi complicado ter que dividir tudo", admitiu Francisco, falando desta nova fase em que se mudou para uma nova casa com a namorada.

Recordando os tempos em que estiveram na 'casa mais vigiada do país', o casal acabou por revelar que tiveram relações sexuais no 'Big Brother'.

Questionados sobre se houve alguma coisa dentro de casa, Jéssica respondeu que "houve".

"Houve sexo dentro da casa?", perguntou de seguida Cláudio Ramos. "Sim, uma coisa normal de todos os dias. Não foi na casa, foi na esfera", acrescentou Jéssica.

No entanto, Francisco Vale recusou-se a partilhar informações. "Não vou responder a isso. Eu desminto tudo! Mãe, é mentira", disse, deixando Cláudio Ramos admirado e Cristina Ferreira às gargalhadas.

"Vocês pinaram na esfera? Mas tu já sabias?", questionou depois Cláudio Ramos. "Sabia, por isso fiz a pergunta. [...] Não é muito visível porque nós não mostramos", partilhou ainda Cristina Ferreira.

