O pequeno Silas, filho de Justin Timberlake e Jessica Biel, completou cinco anos esta quarta-feira, 8 de abril. Uma data que foi destaca na página oficial de Instagram da mãe 'babada'.

"Este homenzinho faz cinco anos! Estamos em casa, cobertos de legos e de bolo de aniversário", começou por escrever na legenda de uma fotografia que encontrou no telemóvel. Uma imagem que foi captada no verão do ano passado. "Deixou-me tão feliz", afirmou, referindo-se à foto.

Mas não ficou por aqui. Na mesma publicação, Jessica revelou ainda que decidiu comemorar a data com um gesto solidário.

"Para celebrar o seu grande aniversário estamos a apoiar a Save the Children e a Feeding America, que estão a fazer um bom trabalho para manter as crianças e as famílias saudáveis e alimentadas durante este período”, disse.

