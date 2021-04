Jessica Athayde é a protagonista da mais recente edição da revista Lux Woman e é na foto de capa que exibe aqueles que são os seus acessórios de eleição. Mais que isso, as peças em questão têm um significado tão especial que fazem com que a atriz as tire apenas em raras exceções.

Na noite desta sexta-feira, a artista falou desta curiosidade aos fãs e explicou que as duas pulseiras em ouro que traz no pulso esquerdo estão relacionadas com a maternidade.

"Uma diz Oli [Oliveir, o nome do filho] com a data de nascimento dele e a outra... a outra foi a única maneira que tive de não me tatuar mais um bocadinho, queria ter tatuado no braço 'Amor de Mãe', mas achei por bem pôr numa pulseira de ouro. Talvez um dia", contou.

Recorde-se que Jessica Athayde é mãe de um menino, Oliver, que nasceu em junho de 2019 fruto da relação entretanto terminada com o ator Diogo Amaral.

