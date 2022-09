Jessica Athayde é uma das várias caras bem conhecidas do público que este domingo, dia 2 de outubro, vão marcar presença na gala dos Globos de Ouro. A atriz está nomeada para o prémio de Melhor Atriz de Ficção e decidiu, orgulhosa, partilhar a carta que recebeu com a informação desta distinção.

"Domingo é dia de Globos de Ouro e confesso que nunca na minha vida achei que iria receber uma nomeação, não por me inferiorizar mas sim por admirar tanto o trabalho de outras atrizes. Isto fez com que nunca me considerasse para uma nomeação tão especial", começou por dizer a atriz que foi reconhecida pelo trabalho na série 'O Clube', da Opto.

Jessica terminou a publicação dizendo o seguinte: "Desejosa que chegue domingo para ver e aplaudir talentos, para vos mostrar o meu kit e apresentar-vos uma pessoa especial".

