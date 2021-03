Jessica Athayde viajou recentemente para os Açores na companhia do filho, Oliver, e esta quinta-feira partilhou com os seguidores como está a ser a experiência de passar uns dias fora com um bebé de um ano.

"193773 birras por dia, não dorme muito bem desde que chegámos, mas come como um bodybuilder - até fruta já marcha. As palavras são gritadas e enjoa nas curvas de S. Miguel, p que me limita um bocado. Passo o dia a tentar agradar a criança com programas e passeios mas depois o que ele gosta mesmo é de saltar na lama, ver vacas e comer, comer, comer um bom peixinho. Viajar sozinha com um puto de 1 ano tem muito que se diga, mas estou tão cansada que fica para outra altura", contou.

O desabafo de Athayde surge na legenda de uma nova fotografia do pequeno Oliver. Clique na galeria para ver este e outros momentos que estão a marcar a viagem.

