Jessica Athayde começou este fim de semana com uma partilha sentida feita no Instagram.

A atriz, com recurso a uma fotografia tirada ao espelho, fez um desabafo que recorda uma altura mais complicada que viveu.

"Apareceu-me esta memória no telefone hoje. Estava infeliz, separada, sozinha, odiava o meu chão escuro, não dormia, não tinha quase cabelo, estava magra demais, estávamos na pandemia, desinfectava as compras do supermercado e ficavam de quarentena na mesa lá de fora, passava a vida a limpar tudo com medo que o Oli pudesse apanhar o bicho", começou por dizer.

"Porra, a vida está mesmo boa agora. Things do get better [as coisas realmente melhoram]. Ia dormir mais um bocado mas vou aproveitar o dia. Mais alguém se revê?", completou Jessica.

