Depois de se ter mostrado com um hematoma no nariz, Jessica Athayde resolveu contar aos seguidores o que lhe aconteceu.

Num pequeno relato que fez através de um vídeo publicado nas stories da sua página de Instagram, esta terça-feira, a atriz começou por destacar: "Isto é a minha pele, como estão a ver, até estou roxa nos olhos".

De seguida, contou: "É muito estúpido o que me aconteceu. Puxei o carregador do carro do Diogo e, quando ia a puxar, a ponta estava solta e abriu-me o nariz, e era sangue, sangue...".

Antes de terminar, confessou: "Foi muito doloroso e muito estúpido também". Veja o vídeo na galeria.

