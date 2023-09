Com saudades do início da maternidade? Jessica Athayde recordou junto dos seguidores uma carinhosa fotografia do filho, Oliver, captada no ano em que o menino nasceu.

A atriz e Diogo Amaral, recorde-se, foram pais do primeiro filho em comum em junho de 2019.

"Dores de crescimento. Oli 2019", escreveu a mamã na legenda da referida fotografia do menino. A partilha levou vários seguidores a comentarem a publicação.

"Que fofo", "que amor" ou "que fofinho lindo" são algumas das reações que se podem ler.

