Jessica Athayde esteve esta quinta-feira com o filho, Oliver, de dois anos, nas urgências do hospital. Uma experiência que, segundo a atriz, não correu como esperado e motivou uma reclamação partilhada nas redes sociais.

"Obrigada à equipa de enfermeiros da CUF Cascais, são atenciosos e cuidadosos. Ouviram-me e trataram do Oli com todo o cuidado, o mesmo não posso dizer da pediatra que me atendeu no serviço de urgência", lamenta a atriz, deixando por fim um recado ao hospital privado.

"Espero que melhorem o vosso serviço de pediatria em Cascais", refere, identificando a página da unidade hospitalar em questão.

Mais tarde, perante a preocupação dos internautas, Athayde explicou o que se passa com o filho. "O Oli não está com nada de grave. Está com uma gastroenterite viral e uma otite", esclarece.

Oliver, recorde-se, é o primeiro filho de Jessica Athayde e resulta da relação com Diogo Amaral.

